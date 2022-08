Viabilità in Ciociaria, “Da 2 anni il ponte è distrutto Astral in confusione”

“Fa sorridere la risposta di Astral – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – I fatti sono questi e parlano chiaro: sono due anni che il ponte è distrutto. Vorrei ricordare che la stessa regione in pochi mesi ha ricostruito l’altro ponte con il genio civile di Cassino. Evidentemente non funziona la struttura Astral; ne prendiamo atto. Chiaramente ci rivolgeremo ad altri enti per accertare la responsabilità della lungaggine relativa alla ricostruzione del ponte. Presenterò anche un’interrogazione regionale per far mettere ad Astral nero su bianco queste responsabilità”.

Redazione Digital