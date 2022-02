Veroli, visita Klimt e se ne va “Splendida mostra ma intorno non c’è niente”

È accaduto in questi giorni. Una forestiera ha visitato la mostra tridimensionale di Klimt e a conclusione dell’experience, non trovando altro da fare, se ne è andata.

“Splendida mostra – ha affermato – Complimenti agli organizzatori. Klimt è un artista planetario e poter vedere le sue opere 3D in provincia di Frosinone è sicuramente importante. Purtroppo conclusa la visita ho dovuto lasciare il paese. Intorno infatti non c’è niente. Molte bellezze artistiche ma il centro è disabitato, quasi tutte le saracinesche e i portoni dei negozi chiusi. Andrebbe costruito qualcosa nei paraggi o meglio andrebbe ricostruito un paese che in termini di popolazione, di attività commerciali e di servizi sembra non esistere più”.

Redazione Digital