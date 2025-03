Veroli, viale Giglio si rifà il look nuovi parcheggi spazi verdi e marciapiedi

“Il 18 marzo 2020, l’Ente è diventato proprietario di due distinte aree in località Giglio: una dove il Comune ha realizzato un parco pubblico comunale nel 2021, l’altra da adibire a parcheggio pubblico – ha affermato il sindaco Germano Caperna – Sempre a marzo 2020 è stato redatto dall’ufficio tecnico un progetto di fattibilità per la sistemazione e messa in sicurezza di Viale Giglio. Con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28 marzo 2024 è stata inserita nel Piano Triennale delle opere pubbliche, l’opera di “Messa in sicurezza della viabilità veicolare e pedonale in zona Casamari e in zona Giglio di

Veroli. Con Delibera di Giunta del 10 marzo 2025, si è preso atto del progetto del Consorzio Industriale del Lazio, validato qualche giorno prima, che prevede: la realizzazione di un parcheggio sulla S.P. 278 Via Casamari – Contrada Ponte Vasagalli. L’intervento avrà una capacità di 12 posti auto e 1 posto auto riservato alle persone con disabilità; la riqualificazione del parcheggio esistente su Via Ondola,

con il rifacimento del manto stradale e l’implementazione dell’illuminazione. La realizzazione dell’intervento porterà a 34 posti auto, 1 posto auto riservato alle persone con disabilità e 2 posti moto. In entrambe le aree saranno realizzate degli spazi verdi e postazioni di ricarica per veicoli elettrici; si procederà poi alla riduzione della pericolosità dell’intersezione tra la S.P. 278 Via Casamari – Contrada Ponte Vasagalli e Via Ondola. L’importo dei lavori è pari a € 676.867,60 per un totale di quadro tecnico economico di € 1.000.000,00. Il giorno successivo alla presa d’atto, abbiamo dato incarico un tecnico per validare la soluzione migliore per Viale Giglio sia a livello pedonale che veicolare. Un

ente pubblico deve programmare per realizzare e per realizzare deve trovare risorse e avere gli strumenti migliori. Quando si parla di sicurezza bisogna creare le giuste condizioni per intervenire. In che modo? Come stiamo facendo oggi in Consiglio approvando l’adeguamento del regolamento di videosorveglianza, approvando il regolamento per l’adozione dei cani randagi e deprovincializzando due tratti stradali. Lo stiamo facendo con l’efficientamento di tutta la pubblica illuminazione del

territorio, per il quale abbia acceso un mutuo di un milione e mezzo. Lo stiamo facendo con le azioni e non limitandoci a pura demagogia. Lo stiamo facendo con il progetto Veroli Città sicura. Voler bene a Viale Giglio significa investire sul suo sviluppo e lavorare per la piena messa a fuoco del suo potenziale. Teniamo al Giglio tanto che stiamo riqualificando un asilo nido, la palestra della Caio Mario e con grande passione abbiamo ridato slancio al Carnevale Verolano insieme all’associazione Rugantino.

Stiamo facendo tanto e vogliamo fare tanto altro, per il Giglio e per tutto il territorio”.

Redazione Digital