Veroli, vendita panini e bevande a Prato di Campoli ecco l’apertura dei chioschi

“Il pianoro si prepara alla bella stagione con l’Avviso per l’assegnazione delle aree in località Prato di Campoli da adibire a somministrazione di alimenti, bevande e vendita prodotti tipici. Più nello specifico, l’affidamento riguarderà 2 chioschi da utilizzare per somministrazione alimenti e bevande e/o vendita di prodotti tipici con un’area circostante di 50 mq (importo a base d’asta a rialzo euro 10.000,00 cadauno); 3 posteggi per ambulanti per somministrazione alimenti e bevande (importo a base d’asta a rialzo euro 1.500,00 cadauno); 1 chiosco per vendita prodotti tipici, quali olio, dolci tipici locali, ciambelle, formaggi, frutta (importo a base d’asta a rialzo euro 650,00) durata dell’assegnazione: 30 maggio a 30 settembre 2025; potranno presentare la domanda i soggetti in possesso in proprio dei requisiti di somministrazione di alimenti e bevande forniti di partita iva o con soggetti preposti alla somministrazione di alimenti e bevande; soggetti, come specificato al punto precedente, costituiti ed operativi alla data di presentazione della domanda. L’aggiudicazione della concessione, avverrà mediante gara a procedura aperta ad offerta segreta al rialzo sui prezzi a base d’asta riportati nell’Avviso. Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare, entro e non oltre le ore 12,00 di lunedi’ 19 Maggio 2025 un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, indirizzato al comune di Veroli, Piazza Mazzoli n. 2 – settore i con la seguente dicitura: “Prato di Campoli – anno 2025 – Domanda ed Offerta economica gara del giorno 19/05/2025”. Si procederà all’apertura delle offerte pervenute in seduta pubblica il giorno di lunedi’ 19 Maggio 2025 alle ore 13.00 presso i locali del Comune di Veroli ubicati in Piazza Mazzoli n. 2. L’apertura delle offerte pervenute verrà effettuata, in seduta pubblica, lunedì 19 Maggio alle ore 13.00 presso la Casa Comunale. Dettagli dell’Avviso, modulistica e ulteriori informazioni sui requisiti generali, sono disponibili sul sito del Comune di Veroli”. Lo comunica l’amministrazione di Veroli.

Redazione Digital