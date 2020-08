Era il 1996 e il campo dei Frati chiudeva i battenti. Ivano Stirpe e Mario Mansi erano stati per circa un lustro i custodi del “Forum” che tra maggio e settembre richiamava innumerevoli cestisti di Veroli e della provincia. In via Passeggiata San Giuseppe l’Arena di sfide interminabili, con i Cappuccini che supervisionavano sembrava il Paradiso. Stirpe e Mansi aprivano e chiudevano il cancello, a loro erano state consegnate le chiavi. Asfalto cocente e 40 gradi all’ombra, poi arrivarono le retine di ferro stile playground importate dagli Stati Uniti d’America. In campo smisurata passione e talento da vendere. A distanza di 24 anni dall’ultima partita giocata, Stirpe e Mansi di nuovo insieme; il rettangolo allestito da Summer Square Contest ha permesso anche quest’anno a molti giovani di praticare la pallacanestro all’aperto. Mancavano Intraina e Quattrociocchi ha aggiunto qualcuno. Presto però anche Daniele e Valentino torneranno ai Frati.

Redazione Veroli