Veroli, valore delle case dimezzato nessuno compra il paese rischia di diventare Civita di Bagnoregio

Crisi anche nel settore immobiliare. Valore delle case di Veroli dimezzato. Nessuno compra il paese non offre servizi. In quasi dieci anni da 900 euro a 400 euro a metro quadrato. Gli annunci vendesi non vengono considerati e restano appesi ai portoni e alle persiane delle abitazioni. Poche trattative sebbene il costo del mattone a Veroli sia crollato. Il paese infatti non offre servizi, è svuotato, spopolato, senza attività commerciali, piazze deserte, vicoli disabitati. Chi deve scegliere preferisce acquistare altrove. Politiche abitative negli ultimi 8 anni e incentivi alle giovane coppie? Tema del tutto sconosciuto a chi amministra. Zero pianificazione. La città e i verolani ne pagano le conseguenze. Gli ultimi anni sono stati il colpo di grazia. Con questo trend il centro storico rischia di diventare Civita di Bagnoregio.

Redazione Digital