Farmacia Papetti pronta per la campagna di vaccinazione anti-Covid. La Farmacia di Veroli, sita in Passeggiata San Giuseppe, sempre al servizio della cittadinanza.

“Siamo in prima linea dall’inizio dell’emergenza e non ci tiriamo indietro adesso – affermano dallo staff della Farmacia Papetti ‘Madonna del Buon Consiglio’ di Veroli – Abbiamo già supportato numerosi clienti nella prenotazione online della vaccinazione e andremo anche oltre. Infatti il governo ha deciso di coinvolgere la nostra categoria creando la figura del farmacista vaccinatore e noi abbiamo subito aderito al training di 16 ore, patrocinato dall’Istituto Superiore di Sanità, finalizzato all’abilitazione per la somministrazione che prevede tra l’altro il superamento di un esame”.

“In questo modo la nostra Farmacia parteciperà alla campagna di vaccinazione in collaborazione con i medici e gli infermieri del territorio – aggiungono – Ovviamente inizieremo non appena riceveremo le dosi che verranno distribuite dalle autorità sanitarie. La nostra disponibilità sempre al servizio della cittadini affinché tutti insieme possiamo superare questo drammatico periodo”.

Redazione Digital