Veroli, “Una vergogna siamo senza fogne e dobbiamo pagare ogni mese 200 euro”

Circa 20 famiglie senza fogne nei pressi della frazione La Vittoria, in località Cantalupo. Non è un disservizio ma totale assenza del servizio. Infatti nella zona in questione mai è stata realizzata la rete fognaria. “Una vergogna – hanno affermato i residenti – Abbiamo parlato con tutti gli amministratori ma nessuno si interessa. Il Comune dice che è colpa della Provincia, la Provincia dice che è colpa del Comune. Siamo senza fogne quando altre frazioni hanno questo servizio da molti anni. Ogni mese dobbiamo versare circa 200 euro all’autospurgo. Non siamo cittadini di serie B, siamo cittadini allo stesso modo degli altri. Paghiamo regolarmente le tasse eppure continuiamo a non beneficiare della rete fognaria”.

Redazione Digital