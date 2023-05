Veroli, una tazza del cesso in pieno centro storico “È uno schifo”

Non una tazza da tè ma una tazza del cesso in pieno centro storico. Questo lo scenario a cui sono costretti ad assistere i verolani e i pochi forestieri che arrivano in paese. Lungo la via che dalla Civerta giunge a San Leucio qualcuno ha deciso di gettare un water.

Il camminamento è abbandonato da anni e in questi ultimi dieci neppure un euro è stato speso per valorizzare la zona. Alle ultime elezioni tra San Leucio e Sant’Erasmo i candidati al consiglio comunale, a sostegno dell’attuale sindaco e dell’attuale maggioranza, erano 14. “È uno schifo – hanno affermato alcuni residenti – Il mattonato è totalmente sconnesso, rifiuti e sterpaglie sono dappertutto, il sistema di illuminazione è inesistente. Vedere questo scempio a pochi passi dalle mura megalitiche conferma il degrado in cui questo paese versa ormai da troppo tempo. Ovvio che è il gesto di un vandalo ma dopo aver condannato il gesto è opportuno chiedersi cosa gli amministratori e chi si è candidato con questa coalizione abbiano fatto negli ultimi 10 anni per riqualificare la parte alta della città e non solo”.

Redazione Digital