Veroli, un gatto in tangenziale ecco il nuovo collegamento dalla Filippina alla Piazza

di Cesare Novelli

Qualcuno ha ipotizzato e sta provando a realizzare un collegamento dalla Filippina a via Umberto I, nei pressi di Porta scura. Fermatevi. Non siamo su Scherzi a parte ma a Veroli.

Qualcuno crede che il problema di Veroli sia la parallela di via Gracilia. Da molti anni, ero ragazzino, si parla della necessità di una circonvallazione, del fatto che Veroli ne sia privo, forse tra i pochi comuni d’Italia a non avere un anello intorno al centro. Invece certi amministratori vorrebbero realizzare una passerella che taglia il piazzale di Porta Napoletana per arrivare a ridosso di Palazzo Campanari. Un altro incubo. A nove mesi dalle elezioni e con una maggioranza traballante non si dovrebbe neppure immaginare questa roba. Perché non solo sarebbe un altro schiaffo alla bellezza del centro storico, dopo lo scempio del polivalente ma sarebbe del tutto inutile.

A Veroli manca una strada alternativa a via Gracilia e non una tangenziale ma soprattutto manca la gente, forse questo non è chiaro a qualcuno. A Veroli occorre portare giovani, famiglie, servizi, aziende, occorre popolare piazze e vicoli, occorre far vivere le quattro mura rimaste. Questo è il problema e se non lo si affronta il paese presto scomparirà.