Un milione di euro di mutuo circa per l’acquisto di Palazzo Campanari un anno fa e un altro milione di euro per l’efficientamento energetico dello stesso stabile acquistato a spese dei cittadini. In totale 2 milioni. Finora. Mancherebbero però i soldi, una ventina di euro, per pagare l’abbonamento internet veloce.

“Fatti e misfatti di un consiglio comunale”. Commentano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Marco Bussagli e Cristiano Papetti.

“Allora, le cose stanno così: approvare (o non approvare) il bilancio preventivo del Comune di Veroli on line è rischioso perché la connessione potrebbe non reggere. Parola del presidente del Consiglio Comunale del Comune di Veroli. È quanto si è visto rispondere per iscritto Marco Bussagli (F.d.I.) il quale, insieme con il capogruppo Cristiano Papetti, sulla base del d.p.c.m. del 2 marzo scorso (Capo III, art. 13, c. 3) che la dà per scontata – a tutela della salute di tutti – chiedeva, secondo normativa, il Consiglio Comunale on line. Spiega il presidente del consiglio comunale che approvare il Bilancio è «… un atto di fondamentale importanza…» ed eventuali «…collegamenti scadenti…» rischierebbero «di invalidare la seduta paralizzando tutta l’attività del nostro ente…»”.

“Peccato che nel corso del Consiglio Comunale ci sia stato spiegato più volte che quello di Veroli è un Comune sano, con importante capacità d’indebitamento. Allora si possono prevedere impegni di spesa per 40.000,00 e passa euro per assumere «a tempo pieno» (sic) due impiegati di profilo C2 e uno B1; allo stesso modo si possono prevedere investimenti per oltre 1.000.000,00 di «efficientamento energetico» e migliorie varie per Palazzo Campanari (che è già stato pagato 900.000,00 euro, senza un minimo di progetto strategico né di tipo culturale, né di altro tipo); infine, si possono investire gli oltre 400.000,00 – esecrabilmente già preventivati a bilancio –, come proventi dalle multe rilevate con autovelox e infrazioni varie. Alla luce di questo panorama da nababbi, non si riescono a trovare 20,00 euro al mese per un abbonamento di collegamento con la fibra che permetta un Consiglio Comunale on line in grado di tranquillizzare il presidente del Consiglio. Il quale, in tutto questo anno pandemico, non si è mai posto il problema di adeguare il Comune alla normativa che espressamente prevede la «modalità a distanza»”.

“Certo è che col collegamento da remoto ci si dovrebbe attendere – giacché il Consiglio Comunale è pubblico – la possibilità per i cittadini (da informare) di seguire lo svolgimento dell’assise. Se fosse successo in questo frangente tutti avrebbero potuto assistere a una conclusione della Assemblea a dir poco irrituale. Infatti, né il sindaco né il presidente del Consiglio, né il segretario hanno permesso la messa a voto della mozione (in o.d.g.) del Consigliere Gianluca Primi (5 stelle) che l’ha illustrata; ma quando ne ha chiesto la votazione gli è stata negata, contravvenendo a quanto previsto dai cc. 7 e 8 dell’art.57 del Regolamento Comunale. Uno scivolone sull’abc della democrazia che, on line, i cittadini collegati avrebbero potuto cogliere”. Lo comunicano i consiglieri comunali Marco Bussagli e Cristiano Papetti.

Redazione Digital