Veroli, ubriaco alla guida fermato dai Carabinieri patente ritirata. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri (FR) hanno ritirato la patente di guida ad un 50enne di Isola del Liri (FR) per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. I militari nella decorsa notte, nel corso dei servizi preventivi effettuati nel centro cittadino, hanno proceduto al controllo dell’uomo che era alla guida della sua autovettura. Dopo le prime verifiche effettuate, poiché il conducente evidenziava uno stato di alterazione psicofisica, veniva invitato a sottoporsi ai previsti accertamenti tossicologici. Visto che l’uomo rifiutava il test scattava il ritiro immediato della patente di guida che verrà inviata alla Prefettura di Frosinone per la sospensione del titolo di guida come previsto dall’art.187 del C.d.S., e la denuncia all’autorità giudiziaria, mentre il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario, persona diversa dal conducente. I continui controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Alatri si inquadrano nell’ambito dei servizi intensificati nel periodo estivo per incrementare la sicurezza stradale e prevenire quei comportamenti illeciti che spesso sono la causa di incidenti stradali con conseguenze gravi.

Redazione Digital