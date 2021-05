Veroli, il mercato torna in via Passeggiata San Giuseppe esultano gli ambulanti. Dal prossimo primo giugno tutti i venditori allestiranno i banchi lungo la Passeggiata.

Nei mesi scorsi gli ambulanti gridavano “Il mercato in piazza è un fallimento, ridateci Passeggiata San Giuseppe”. Oggi gli stessi ambulanti esultano.

“A San Giuseppe si vende, si vede gente invece in piazza si legge il giornale – hanno affermato – Spezzare il mercato è stato un disastro, in questi mesi non abbiamo incassato un centesimo. Il mercato funziona se i banchi sono uniti nello stesso posto, infatti in tutti gli altri comuni è così”.

“Due mercati nel medesimo giorno è follia – hanno aggiunto – Non si può scherzare con le nostre vite. Noi paghiamo le tasse, abbiamo dei figli da campare. A buon intenditor poche parole”.

Redazione Digital