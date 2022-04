Veroli, tutto abbandonato da mesi ecco come viene gestito in altre città d’Italia

di Giorgio Mauti*

Sono trascorsi 6 mesi (tanti) da quando il parcheggio multipiano di Porta Romana è privo di gestione. L’avviso “parcheggio non custodito” è sempre lì a ricordarcelo.

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale l’assessore Simonelli rispondendo ad una interrogazione in merito ha assicurato che si sta provvedendo.Speriamo sia la volta buona per evitare ulteriore degrado e l’abbandono a se stessa della struttura con grave danno per il Comune e i Cittadini.

Cliccando questo link http://www.anconaparcheggi.it/servizi/parcheggi-coperti-abbonamenti si può vedere come i parcheggi vengono gestiti nella città di Ancona. È un esempio tra i tanti in Italia.

Il sistema di videosorveglianza potrebbe essere gestito dalla Polizia Municipale. Mi risulta inoltre che anche l’impresa Giancarlo Sangalli, con la quale il Comune già intrattiene rapporti per la gestione dei rifiuti, si interessa di gestione di parcheggi multipiano. Si potrebbe sondare il suo interesse.

L’importante è che dalle parole si passi ai fatti. Questo è ciò che i cittadini si aspettano.

*Già docente Scuola media “G. Mazzini” di Veroli