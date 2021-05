“Ladies e gentlemen, l’associazione Duecento22 – Arti e Spettacolo è radiosamente freneticamente, spasmodicamente felice di annunciarvi che si riaccendono i riflettori del Teatro Comunale di Veroli. E si riaccenderanno con uno spettacolo di punta dove diversi autori dell’associazione ‘Le Strenghe-Aps’ calcheranno le scene del Teatro ernico con lo spettacolo “Signori, comincia la prova!”, regia di Cataldo Nalli.

Un titolo che parla di per sé e che sarà un abbraccio di luce, sorrisi e parole taciute per dimenticare i silenzi ed il buio che i teatri soffrono da oltre un anno. Circa sessanta minuti che ruotano attorno ad un gioco comico di una sbilenca compagnia teatrale alle prese con la preparazione di un imminente spettacolo teatrale. La data fatidica è domenica 30 maggio. Lo spettacolo sarà portato in scena in doppia replica: la prima alle ore 17:00 e la seconda alle ore 19:00 per un totale di 42 posti complessivi per ogni spettacolo, come da disposizioni governative. “Signori, comincia la prova!” è il classico esperimento di Metateatro, dedicato ai conflitti fra gli elementi che concorrono a dar vita allo spettacolo teatrale: autore, capocomico o regista, attori, spettatori, critici.

Una sgangherata compagnia teatrale, diretta da un capocomico ancor più malridotto, deve provare lo spettacolo che andrà in scena in occasione dell’imminente stagione estiva, sperando di ottenere buoni ingaggi e cercando di coprire la miseria delle condizioni in cui versa la compagnia stessa. Ovviamente il risultato che ne esce fuori è, in questo gioco comico, quasi sempre rimediato, pasticciato, spesso addirittura scadente. Con questo artificio tecnico, l’Associazione Culturale Le Strenghe-Aps ci proporrà sei quadri tratti dalla grande tradizione del teatro comico italiano ed europeo, con brani estrapolati dai repertori di Goldoni, Eduardo, De Vico, Panelli, Karl Valentine, oltre a proporci una loro farsa dialettale, che tanto successo ha riscosso e continua a riscuotere ad ogni rappresentazione.

Un rientro in totale sicurezza che rappresenta per noi la fine di un incubo ed allo stesso tempo la vittoria della tenacia. Perchè noi del mondo dello spettacolo siamo così, fragili e imperturbabili, lottatori e temerari. E quando vediamo le luci riaccendersi è gioia pura che si fa beffa di ogni bufera passata. Abbiamo tenuto duro e siamo di nuovo qui, per voi, per noi, per il Teatro, per Veroli. Saranno gli attori dell’Associazione ‘Le Strenghe’ le voci simbolo della resistenza degli artisti durante la pandemia, quelli che per primi, ma a nome di tutti, riaccenderanno il nostro teatro. In questa stagione senza voce c’è stato un silenzio più grande del mare che ha piegato vele come bonaccia. Ma a noi basterà un soffio di buon vento dei vostri applausi per ritrovare la rotta. Vi basterà mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, portare obbligatoriamente una mascherina, un gel sanificante e tanto entusiasmo. Al resto ci penseremo noi. Biglietto unico: Euro 7,00Per info e prenotazioni: Enrico: 340 9109655; Fabrizio: 389 1762555″. Lo comunica Teatro comunale Veroli.

Redazione Digital