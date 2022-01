Veroli, tutti a teatro ecco “Green pass” regia di Renato Genovesi

“No, non è quello che state immaginando, ma il titolo del prossimo spettacolo del Teatro Comunale Veroli, previsto per Domenica 6 febbraio 2022, alle ore 18:00: “Green Pass”, testo e regia di Renato Genovesi. Interpretato da Lorenzo Genovesi, Christopher Fabrizi, Katia Capogna, Jessica Fiorletta, Federica Colatosti, Silvia Cianchetti, Anna Fratarcangeli, “Green Pass” è una commedia in dialetto ciociaro in un atto unico, in cui si racconta di questo antico lasciapassare, in questa guerra con il nemico invisibile che è tornato di prepotenza ad essere protagonista. Ma nella vita quotidiana, quante volte abbiamo bisogno di pass nell’arco del giorno e non ce ne accorgiamo? Perfino l’Amore, in tutte le sue forme, a volte, necessita di un green pass per riuscire a vivere alla luce del sole. Sensazioni, emozioni e riflessioni tra pandemia e realtà! La stagione teatrale verolana è, come sempre, al passo con i tempi, e si propone di guardare l’attualità dalla sua ironica e immaginifica prospettiva. Vi aspettiamo a teatro, anche con il green pass, quello vero! Biglietto intero: € 9,00 Biglietto ridotto: € 6,00 (Under 18/Over 65). Per info e prenotazioni: Enrico 3409109655, Fabrizio 3891762555”. Lo comunica Teatro Veroli.

Redazione Veroli