Veroli, turisti per caso la conduttrice tv Syusy Blady tra i vicoli del centro storico. In compagnia di Gianluca Scaccia, esperto conoscitore della città di Veroli nonché presidente della Pro Loco.

In onda sui Rai2 e Rai3 dal 1993 al 2006, “Turisti per caso” è stato un originalissimo giro del mondo che univa l’approfondimento al racconto ironico, il diario in presa diretta all’alta qualità del lavoro documentale, a cura di Syusy Blady e Patrizio Roversi.

Ieri la conduttrice Syusy Blady ha visitato Veroli. “Centro storico molto caratteristico – ha affermato Blady – Ricco di storia, di bellezze artistiche e paesaggistiche. Calorosa ospitalità e cucina da leccarsi i baffi”.

“Ringrazio Syusy Blady di aver scelto Veroli – ha aggiunto Scaccia – La sua presenza testimonia il valore del patrimonio culturale che il paese è in grado di offrire ai turisti”.

Redazione Veroli