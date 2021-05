Veroli, turisti cinesi innamorati del centro storico «E’ splendido»

Dall’Estremo Oriente a Veroli passando per Roma. Filippo Yang e Seven sono giovani fotografi e lavorano nella capitale. Durante il week-end viaggi, innumerevoli scatti e video entusiasmante.

“Preferiamo le piccole città e i luoghi immersi nella natura – hanno affermato Filippo e Seven – In Italia sono moltissimi e ogni volta scopriamo qualcosa di nuovo. Ultimamente a causa della pandemia scegliamo paesi del Lazio. Per questo abbiamo deciso di visitare Veroli anche se in rete le informazioni sono pochissime. Tutte le bellezze di Veroli andrebbero pubblicizzate”.

Rapiti dal patrimonio artistico e paesaggistico della cittadina ernica, Filippo e Seven hanno apprezzato diversi angoli del paese. “Siamo stati colpiti dal centro storico, è splendido, dalla parte alta San Leucio e Sant’Angelo, il palazzo dell’ospedale, da Prato di Campoli pieno di verde e dall’Abbazia di Casamari che è ricca di storia. Veroli ha davvero qualcosa di speciale. I vicoli sono bellissimi ma per visitare tutta la città e per assaporare la cultura della gente del posto avremo bisogno di più tempo”.

Sicuramente torneranno e parleranno di Veroli ai loro connazionali. “Speriamo che attraverso le nostre foto e i nostri video altri amici, soprattutto in Cina, possano conoscere Veroli e altre località in Italia. Mete poco conosciute ma che vale la pena di visitare”.

Redazione Veroli