Veroli, trovato morto nella sua abitazione era il marito di Romina Orzilli

di · 27 Ottobre 2025

Veroli, trovato morto nella sua abitazione era il marito di Romina Orzilli. Immediatamente sul posto Carabinieri e sanitari del 118 che hanno soccorso Valerio Stirpe dovendo però constatare il decesso. Le dinamiche sono al vaglio degli inquirenti. 

Redazione Digital 