Veroli, traffico in tilt autotreno incastrato in mezzo alla strada macchine bloccate

Incastrato nel traffico cittadino un tir in prossimità dell’incrocio in località Giglio. Il tratto di strada solitamente congestionato e la difficoltà di manovra hanno contribuito a creare caos tra le vetture e tra la gente del posto diretta verso Veroli, Frosinone e Boville Ernica. “Queste le condizioni in cui versa la nostra frazione – hanno affermato alcuni residenti – Accade quasi ogni giorno, traffico e inquinamento alle stelle. Le macchine lungo il viale restano parcheggiate per ore in doppia e tripla fila o addirittura su quello che resta del marciapiede. Nessuno interviene e soprattutto non risultano provvedimenti adottati per migliorare la qualità della vita”.

Redazione Digital