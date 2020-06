“Il centro di Veroli è uno dei più belli della provincia”. Alberto Ciavardini, intervistato dalla direttrice di Area C quotidiano, ha scelto Veroli per iniziare la sua avventura imprenditoriale; da anni nel settore della ristorazione, è titolare della farmacia del gusto.

Conosciamo Alberto e il suo locale. «La farmacia del gusto nasce sulla piazza principale di Veroli. Bistrot dove poter fare un aperitivo, una cena o un dopocena».

In che modo avete organizzato la riapertura? «Sanificazione, distanza dei tavolini, igienizzante e tutte le misure di sicurezza. Dal 18 maggio siamo ripartiti con lo stesso entusiasmo e voglia di far bene ricevendo già nelle prime settimane una buona risposta dalla nostra clientela».

Quali prodotti offrite al cliente in questo periodo? «Selezioniamo prodotti di eccellenza delle varie aziende del settore puntando molto sulla qualità delle nostre materie prime. In questo periodo cerchiamo di trasmettere tranquillità al cliente che torna, come noi, piano piano alla normalità».

Qualche novità? «Da ieri i nostri tavoli sul terrazzo del vescovado in modo da avere più posti esterni mantenendo tutte le distanze richieste per la tranquillità nostra e dei nostri clienti».

Un messaggio ai clienti e alle istituzioni? «Credo che il centro di Veroli sia uno dei più belli della provincia di Frosinone in seguito alle aperture di tanti locali che portano movimento per questo deve essere sponsorizzato».

Foto scattate prima dell’emergenza sanitaria