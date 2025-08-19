Veroli, torna Contrade in Fasti ecco tutto il programma

“Torna per la seconda edizione, Contrade in Fasti, l’evento promosso nel cartellone estivo dall’Amministrazione comunale di Veroli che porta il teatro di strada in viaggio sul territorio. Dalle quattro serate del 2024, per quest’anno aumentano gli appuntamenti con 6 giorni in programma: si inizierà martedì 26 agosto a La Vittoria con lo spettacolo per grandi e piccoli dello Stramagante. La stessa magia toccherà il 27 agosto Gli Angeli e mercoledì 28 Sant’Angelo in Villa.

Dal 29 agosto a Santa Francesca in scena Gl Manecut con il loro “Miracolo a Bauco”, che arriverà poi a San Giuseppe le Prata il 1 settembre per chiudere la manifestazione a Scifelli il 2 settembre.

Un progetto che, già dal suo avvio, si è posto l’obiettivo di estendere in maniera capillare l’iniziativa in tutto il territorio comunale. Le contrade protagoniste di quest’anno sono diverse dalla prima edizione: una scelta precisa che verrà confermata anche in futuro, così da coinvolgere, edizione dopo edizione, l’intera Città di Veroli”. Lo comunica l’amministrazione di Veroli.

