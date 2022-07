Veroli, topi escrementi urina in pieno centro i residenti denunciano e i turisti scappano

Caro Sindaco,

siamo un gruppo di cittadini verolani del centro storico che sono allibiti dallo stato di abbandono del nostro paese, magnificato a chiacchiere per le bellezze paesaggistiche e artistiche dalla sua Giunta.

Non si tratta di una polemica politica, anche se tutto è “politica”, soprattutto se si parla di città, visto che il termine, come sa, deriva dal greco polis, la città: la più grande invenzione del genere umano, quell’organismo che ha trasformato l’ambiente naturale in ambiente antropico, pietra angolare di quella che, con orgoglio, chiamiamo civiltà, dal latino civiltas, la cui, radice è comune a civis e civitas. Beh, dalla sua gestione amministrativa, il centro storico di Veroli non è gestito in maniera “civile” (appunto, dal latino civilis) nel senso etimologico del termine.

Lei e i suoi Assessori, caro Sindaco, evidentemente, non avete né occhi né naso perché altrimenti avreste reagito in qualche modo al florilegio di escrementi che ‘decorano’ vicoli e strade della nostra bella Veroli. Forse pensate che sia un modo di aumentare la fortuna delle persone (visto che in questo periodo ce n’è tanto bisogno), giacché, come sa, il fortuito inciampo in uno di questi prodotti naturali si dice che porti fortuna. In questo senso, le persone che transitano per il centro storico hanno un’altissima probabilità di essere fortunate. Non basta, però… perché farsi mancare il meglio? Effluvi di urina si mescolano ad altri miasmi non esattamente firmati da Chanel. Non mancano poi i topi morti, mai rimossi, ma utili come inconsapevoli memento mori.

Forse pensate che sia questo il “decoro” di una città. Non è così, se per caso non lo sappiate. Via Gracilia, via Vittorio Ellena, via Castello, via delle Selle (l’ex ghetto ebraico che potrebbe essere una risorsa anche turistica), la zona di San Leucio, la passeggiata delle Mura che, come lei è solito dire “tutti ci invidiano”, e molte altre strade del centro storico sono in pieno degrado, del tutto abbandonate rispetto a una qualsiasi manutenzione quotidiana.

Non si tratta solo di pulire, ma anche di obbligare a rispettare i luoghi, magari comminando multe per far togliere oggetti come lo scheletro di un ombrello all’interno di un cancello privato che sta lì da mesi. Da quel che si vede non risulta ci sia da parte dell’Amministrazione, né cura, né amore. Cosa diranno i turisti che, come le piogge monsoniche, verranno per pochi giorni (sempre ‘mordi e fuggi’ perché il paese non ha strutture ricettive adeguate), a popolare il paese per i Fasti Verulani ? Forse andranno via con un ‘ricordo fortunato’, ma di certo avranno molti motivi per non tornare più. Grazie Sindaco.

Cittadini stufi del Centro Storico di Veroli