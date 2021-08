di Giorgio Mauti

Ho appreso che l’Amministrazione intende usare il pugno duro nei confronti dei proprietari dei terreni che omettono di effettuare operazioni di manutenzione e taglio delle siepi sporgenti a ridosso delle strade comunali. Ciò per evitare di creare situazioni di pericolo per la circolazione stradale ed il proliferare di animali quali topi e rettili. Molto bene. Però occorrerebbe ogni tanto guardare anche in casa propria. Ci sono infatti zone di pertinenza del Comune che versano in uno stato di degrado inammissibile. Allego una foto che non ha bisogno di commenti.

Non si tratta di una zona periferica qualsiasi. Siamo al centro di Veroli, lungo la scalinata che collega la zona della Civerta all’inizio di Viale Roma (Piazzale San Martino). Ben vengano quindi le sanzioni ai trasgressori ma spesso si rivela essenziale dare il buon esempio. Io stesso più di una volta ho potuto constatare la presenza di rettili sulla scalinata. Mi auguro che si provveda al più presto ad una profonda bonifica della zona per restituire decoro ad un luogo frequentato anche da turisti che si recano a visitare il sito archeologico delle Mura megalitiche.