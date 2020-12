Michele Testani

A distanza di quasi 15 anni Michele Testani ha deciso di andare via. Almeno temporaneamente. Il responsabile dell’Ufficio tecnico intende approdare all’Agenzia del demanio, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del ministro dell’economia. Le scartoffie di paese stanno strette ad un ex cadetto del Rosso Maniero che preferisce respirare aria direzionale. Legittima aspirazione, esperienza e competenze da vendere da parte sua. Anche per questo ha avanzato la sua richiesta di crescita professionale. Il Comune però ha tarpato le ali all’ingegnere, simpatizzante grillino e amico della montagna, motivando di non poter accogliere la sua istanza per ragioni di sizing. In questo periodo le risorse umane scarseggiano e l’ufficio di Testani non può restare scoperto.

