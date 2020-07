La Rai alla scoperta dell’antico forno Baldassarra. Questa mattina una troupe televisiva ha ripreso le attività che da quasi cento anni si svolgono nei pressi di Santa Francesca. Servizio in onda nei prossimi giorni. Alla scoperta del pane di Veroli e delle ciambelle verolane che hanno conquistato una moltitudine di persone. Prodotti tipici che andrebbero valorizzati e distribuiti in tutto il mondo. Purtroppo è di queste ore lo scioglimento da parte del Comune di Veroli del Consorzio per la promozione del pane.

Redazione Veroli