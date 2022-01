Veroli, tamponi gratis agli alunni il Comune apre il palazzetto ma manca il modulo prenotazione

Veroli, tamponi gratis il Comune apre il palazzetto. Manca però il modulo prenotazione.

Tutti a scuola in maniera sicura. Il Comune offre tramite due laboratori analisi tamponi gratis prima di tornare in aula.

Da qualche ora sta girando il banner Comune di Veroli ma il servizio non è stato organizzato nel migliore dei modi. Infatti il sito dell’ente è sprovvisto del modulo prenotazione.

Viene lanciata l’iniziativa tamponi gratis rivolta agli alunni, ai docenti e al personale ata degli istituti comprensivi 1 e 2, vengono fornite informazioni tramite locandina ma quando l’utente apre il sito del Comune non trova il modulo per la prenotazione. Sic.

Pioggia di critiche da parte dei genitori.

“Siamo alle solite – hanno affermato alcuni di loro – Da una parte fanno vedere che vogliono fare qualcosa dall’altra dimostrano molta approssimazione. Dopo aver tolto i nonni vigili davanti alle scuole vogliono riparare con i tamponi. Sul sito non risulta il modulo prenotazione. Con questo Comune ogni volta è così”.

“Veroli ha più di 200 positivi – hanno aggiunto – L’apertura delle scuole dovrebbe essere posticipata. Fare il tamponi oggi non occorre se domani l’alunno può essere contagiato. Inutile come servizio”.

“Aprono il palazzetto dello sport per fare i tamponi ma era sufficiente il Pallone visto che le squadre sono costrette a giocare dentro la tensostruttura – hanno concluso altri – Il numero degli studenti del Comprensivo 1 è di gran lunga inferiore a quello degli studenti del Comprensivo 2 eppure il primo viene ospitato al palazzetto, il secondo trova accoglienza nel Pallone di Casamari. Il problema però è che in entrambi i casi manca il modulo di prenotazione. Come si aderisce?”

