Veroli, suoni colori e allegria ecco il Carnevale nel chiostro di Scifelli 

“Siamo arrivati alla festività più spensierata che esista: il Carnevale. Una celebrazione talmente sentita in Italia da far sì che alcune Regioni abbiano previsto la chiusura delle scuole, anche quest’anno, nonostante il travagliato trascorso degli ultimi mesi.

Tra tradizioni, credenze e un pizzico di fantasia si è acceso il Carnevale anche a Scifelli: suoni, colori e allegria sono arrivati, nel rispetto delle normative sanitarie, con una potenza che supera anche le più grandi sfilate, trasmettendo emozioni autentiche. Tanta atmosfera creata da un piacevole sottofondo di musica e risate: è la magia dei bambini, del borgo che rivive, di una comunità che si ritrova. Gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria, con vivacità, semplicità e innocenza hanno restituito vita ad una contrada che sembrava essere spenta ma che, al contrario, ha riacceso il suo entusiasmo rispondendo con partecipazione alle iniziative proposte.

Scuola Primaria Comprensivo Veroli 2

Tutto è potuto accadere perché lo sguardo attento della Dirigente Scolastica , unitamente alle competenze delle sue docenti, ha incontrato la risposta positiva dell’Amministrazione, nonché la cooperazione di genitori e abitanti del posto. Un esempio di collaborazione e di inclusione dove la tradizione si incontra con l’innovazione, l’arte si avvicina alle nuove generazioni, la conoscenza del passato si mescola con i sogni del futuro. I bambini, unendo i loro pensieri, hanno dato un prezioso segnale per attirare l’attenzione dei “grandi” verso un cambio di rotta, in modo che ogni persona si impegni per diventare custode dell’ambiente e promotore del territorio, affinché la cultura diventi una scelta quotidiana.

Questo Carnevale, in un periodo così difficile, ha dato l’occasione di mettere in luce un Istituto virtuoso che educa al rispetto del passato con uno sguardo al futuro, che alimenta lo spirito di gruppo senza mai trascurare il singolo individuo e che si caratterizza per approcci diversificati alla didattica. Le mascherine colorate, le canzoncine allegre ed i palloncini sono stati semplicemente un pretesto per continuare a mettere al centro dell’interesse educativo i bambini e per riprogettare spazi e modalità, dove scoprire l’importanza della sostenibilità e della valorizzazione del territorio in cui tutti viviamo.

Chicca, la mascotte del Comprensivo Veroli 2

I piccoli alunni stanno, inoltre, usufruendo delle “aule senza banchi”, quelle dello storico chiostro: uno spazio esterno trasformato in un salotto a cielo aperto, con cuscini colorati e angoli morbidi a misura di bambino, dove riposarsi oppure lavorare per gruppi o individualmente.

Essere una piccola Scuola, come la sede di Scifelli, evidenzia, ancor di più, come sia fruttuoso lavorare in una comunità dove ognuno è parte attiva del percorso scolastico: il rapporto con le famiglie è diretto e quotidiano; i genitori vengono coinvolti con facilità (… e le decisioni condivise funzionano meglio); i bambini sono abituati a dialogare e a confrontarsi. Pochi alunni e pochi docenti ma tanto impegno quotidiano al fine di proporre una realtà diversa dalle scuole delle grandi città. Il tutto pensato secondo il semplice principio dell’Istituto Comprensivo Veroli 2: stare bene a Scuola!”. Lo comunica Comprensivo Veroli 2.