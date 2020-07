Arcobaleno sull’albero della piazza. Ennesima iniziativa degli amici dell’albero che già da molti anni allestiscono l’abete di via del vescovado in occasione delle festività natalizie, promuovono manifestazioni benefiche durante la Pasqua e in questi giorni, vista l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, hanno voluto collocare in cima all’albero l’arcobaleno di “Andrà tutto bene”. Un messaggio di speranza rivolto al mondo intero.

Redazione Digital