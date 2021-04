‘Merda di pollaio, di mucca e umana di giornata’, per dirla con Paolo Villaggio.

Bisogna usare i termini della lingua italiana per rendere evidenti i concetti oppure le foto che riceviamo dai lettori.

Veroli come cento anni fa quando non esistevano i bagni nelle abitazioni. Allora si andava alle “cacinare”, laddove ogni mattina i netturbini gettavano calce sugli escrementi umani lasciati da chi, non avendo i servizi igienici, era costretto a uscire per defecare.

Il tempo si è fermato e qualcuno non ha perso il vizio. Anche perché mancando i cessi pubblici se scappa non cachi in pieno centro? Incontri degli stronzi di quindici centimetri e della carta imbrattata. A completamento dell’accoglienza riservata ai milioni di visitatori.

Non solo escrementi di cani e gatti randagi riempiono i vicoli sporchi e maleodoranti soprattutto nella parte bassa della città. Ora anche merda umana di giornata.

L’Olivello poi è terra di nessuno. Ritrovo di gente ai margini della società, di giovani e meno giovani culturalmente arretrati. Alcol, fumo e spray gli ingredienti della loro esistenza. Finora però zero provvedimenti.

Non dovrà questa cacata scandalizzare la comunità, al contrario lo scempio della cosa pubblica che ha screditato un paese.

