Da mesi corso Beata Maria Fortunata Viti, centro del paese, è in queste condizioni. I problemi con i sampietrini sono evidenti in quest’ultimo periodo visto che lo stesso è accaduto non molto tempo fa nei pressi di piazza Santa Maria Salome. Gli operai incaricati arrivano, smontano selciati connessi e a conclusione dei lavori lasciano la pavimentazione interamente sconnessa. A farne le spese i cittadini anzi in questo caso una forestiera.

“Sono arrivata ieri da Piacenza – ha affermato Loredana – Ho saputo da alcuni amici di Veroli e ho deciso di visitarlo. Tante salite e discese ma lo sforzo è giustificato dalle bellezze presenti in ogni angolo. Purtroppo queste pietre vicino alla Polizia locale mi hanno fatto inciampare, mi sono ritrovata con il piede in una voragine. Nessuno mi ha aiutato a rialzarmi. Devo dire però che in strada non c’era gente. Questo incidente è stata la sola nota dolente del mio soggiorno”.

Redazione Digital