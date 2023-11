Veroli, strada chiusa dalla Civerta a San Martino divieto di sosta e percorso alternativo

Vista la richiesta della ditta Edilmassimo srl tendente ad ottenere dal 20 novembre al 24 novembre 2023, dalle 7.30 alle 18 la sospensione del transito veicolare in Via Porta Civerta e il

divieto di sosta in Viale Roma e Via Scaccia Scarafoni (limitatamente alla zona ove

verranno svolti i lavori), al fine di effettuare lavori di manutenzione dell’impianto

idrico, il comandante dei vigili urbani ordina di apportare le seguenti limitazioni e modificazioni alla circolazione veicolare in Veroli in Via Porta Civerta dal giorno 20 novembre al 24 novembre 2023, dalle 7.30 alle 18 divieto di transito per tutti i veicoli in corrispondenza dell’area interessata ai lavori, ad eccezione dei veicoli dei residenti in tale area e dei mezzi di soccorso; di apportare le seguenti limitazioni e modificazioni alla sosta veicolare in V.le Roma e Via Scaccia Scarafoni dal

giorno 20 novembre al 24 novembre 2023, dalle 7.30 alle 18. Divieto di sosta per tutti i veicoli.

La ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, ha l’onere di informare gli utenti della strada in merito alle limitazioni previste nella presente Ordinanza con l’indicazione dei percorsi alternativi.

