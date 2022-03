Veroli, storia arte e tradizioni nasce Museo mite promozione turismo e sviluppo territorio

Iniziativa privata al fine di promuovere il turismo e sviluppare il territorio. Museo mite, museo intra terre erniche.

“La nostra associazione Disegni Dispari ha dato vita al mite con l’intento di valorizzare il patrimonio di storia, arte e tradizioni del nostro paese, e di promuovere un turismo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e del sistema di vita della comunità che lo abita. E’ un sistema culturale permanente al servizio della comunità, un intreccio di memorie e di bellezza, di scoperte e di esperienze. Abbiamo scelto il nome mite perché esprime e trasmette un valore importante di questa terra: la tranquillità, la mitezza della popolazione e del clima.

Un valore raro che permetterà ai visitatori di attraversare un ambiente favorevole in ogni periodo dell’anno, in una dimensione che privilegia la lentezza, la qualità, la sensazione di vivere il posto, all’insegna di un’esperienza umana e relazionale. Con il mite proponiamo una serie di itinerari, ognuno con una propria caratteristica e identità, che permetteranno di attraversare posti suggestivi e di rientrare a casa con un bagaglio di emozioni ed esperienze significative. Uno dei nostri propositi è che nel mite la visita scorra lenta, rilassata, anche con gli opportuni momenti di pausa e di riposo. Guide turistiche abilitate accompagneranno i visitatori con entusiasmo e professionalità, assicurando tutti gli elementi necessari al miglior svolgimento delle visite. Per ulteriori informazioni vistare il sito www.museomite.it“. Lo comunica l’associazione Disegni Dispari.

Redazione Digital