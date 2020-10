Stella Azzurra batte NPC Rieti 85-72.

Una settimana intensa di lavoro per la Stella Azzurra che, dopo la sconfitta contro Eurobasket di settimana scorsa, quest’oggi riesce ad imporsi sull’NPC Rieti per 85 a 72. Coach Germano D’Arcangeli schiera dal primo minuto: Nikolic, Thompson, Cipolla, Innocenti e Thioune.

Partono forte i giovani stellini, entrano con grande energia ed entusiasmo dalla panchina Matteo Ghirlanda e Nicola Giorano, dando un enorme apporto difensivo. Fine primo tempo si chiude sul 44 a 35 per i nerostellati. Inizia il secondo tempo ma i giovani stellini interpretano lo stesso copione: aggressivi in difesa, instancabili su tutto il campo ed efficaci in attacco.

Da evidenziare l’ottima prestazione del classe 2004 Emmanuel Innocenti che riesce a mettere a referto 15 punti. I giovani stellini riescono a mantenere ed incrementare il proprio punteggio, portandosi fino a 18 lunghezze di vantaggio. Nel segno delle triple di Lazar Nikolic termina la partita dei stellini.

Una buona prestazione di carattere da parte della Stella, che ha dimostrato di saper lottare e dimostrare di potersela giocare anche con una squadra molto compatto e ben allenata come l’NPC Rieti

