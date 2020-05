Dopo il lockdown, ripartono i cantieri in centro e a Casamari.

Augusto Simonelli

“A breve due importanti opere pubbliche – ha affermato l’assessore Augusto Simonelli -Per quanto riguarda la scuola Valente stiamo lavorando sul progetto per il completamento. Quello in corso riguarda, infatti, solo il consolidamento strutturale. Abbiamo invece ottenuto altri 130 mila euro da spendere per l’efficientamento energetico e abbiamo presentato richiesta per ulteriori finanziamenti per impianti e divisori interni. Il tutto dovrà essere valutato anche dai responsabili tecnici della sicurezza del Ministero dell’Istruzione. Avremo una scuola nuova e moderna”.

“Progressi anche al cantiere di Casamari – ha aggiunto Simonelli – Il Cereate sarà un campo sportivo e uno stadio all’avanguardia. Abbiamo già provveduto con l’Enel all’interramento delle linee aeree, quindi non avremo più problemi di cavi. Finita questa fase riprenderanno i lavori. Allo stato attuale è stata rifatta la struttura primaria del campo che è pronto a ricevere la copertura in erba e la fondazione per la tribuna che stanno realizzando in officina”.

“Novità anche per il civico cimitero – ha concluso Simonelli – Sono stati consegnati i lavori alla ditta che ci fornisce la messa in opera di 150 nuovi loculi”.

Redazione Veroli