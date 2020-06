L’antico elisir della Polinesia spopola in Ciociaria. Noni, un frutto selvatico delle dimensioni di una patata utilizzato da millenni tra Bora Bora e Tahiti. Antidolorifico, rinforzante delle difese immunitarie, un rimedio naturale che si è trasformato da prodotto quasi sconosciuto in uno dei più importanti successi del settore alimentare. Introdotto nel mercato americano qualche anno fa, contiene vitamine, minerali, enzimi, oligoelemeti e steroli e l’intero spettro di aminoacidi che lo rendono fonte di proteine. “Il noni non sostituisce la medicina ma contribuisce al benessere personale – ha affermato Bruna Lisi, rappresentante di Nonimania – Un frutto che ha tante proprietà come vitamine, potassio, magnesio, manganese, antiossidanti. È consigliato molto per chi fa sport e diete”. Per info contattare Bruna Lisi oppure Nonimania.

Redazione Digital