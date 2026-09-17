Veroli, splendide calamite dipinte a mano ecco le pillole souvenir

di · 17 Settembre 2026

Dipinte a mano da Antonella Orazi, pittrice marchigiana che da molti anni vive a Veroli (FR). Telette 5x5cm handmade da utilizzare come calamite souvenir per decorare la propria abitazione. La pittrice da tempo promuove diversi angoli di Veroli attraverso i suoi quadri e le sue creazioni artistiche. Lo studio di Antonella Orazi è sito a Veroli nei pressi del piazzale della Filippina. Per info cliccare questo link Facebook
 
Redazione Digital 