Veroli, spazi dell’archeologia e per l’archeologia ecco la conferenza

“Come gli spazi dell’archeologia diventano luoghi di conoscenza, divulgazione e narrazione condivisa? È il tema al centro della conferenza “Spazi dell’archeologia, spazi per l’archeologia. Il Museo civico archeologico di Veroli e l’interazione con il territorio”, in programma il prossimo 10 settembre alle 17.30 presso l’Abbazia di Casamari a Veroli (FR).

Relatrici dell’incontro saranno Francesca Della Porta, archeologa e direttrice del Museo civico archeologico di Veroli e Daniela Quadrino, funzionaria archeologa della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina. A moderare il dibattito interverrà il Sindaco di Veroli, Germano Caperna.

Il confronto verterà sulla valorizzazione dei beni archeologici mobili, spesso frammentari, che attraverso tutela, restauro, catalogazione e allestimento museale vengono restituiti al territorio e al pubblico. Nel Museo civico archeologico di Veroli, inaugurato nel 2022, i reperti acquistano un nuovo ruolo: raccontano storie, intrecciano tempi e luoghi, ricostruiscono identità collettive.

Due esempi significativi saranno presentati durante la conferenza:

il sarcofago della contrada Santa Francesca, recentemente restaurato;

la lastra opistografa dei Fasti Verolani, restituita alla comunità a cento anni dalla scoperta.

L’incontro del 10 ottobre rientra nel ciclo di conferenze Dall’abbazia al territorio. Casamari oltre il monastero, promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Lazio, che da aprile a novembre propone appuntamenti dedicati al patrimonio culturale dell’abbazia e del territorio di Veroli, in una prospettiva multidisciplinare e di ricerca. L’ingresso è libero e senza obbligo di prenotazione”.

Redazione Digital