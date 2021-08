di Laura Pagliaroli

Giovane del posto denunciato dai Carabinieri. La notte scorsa un 27enne, noto alle forze dell’ordine, ha danneggiato lampioni, tavoli, sedie e dissuasori presenti nel centro storico. I Carabinieri lo hanno individuato quale autore del fatto nel corso di specifica attività investigativa, supportata anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato in piazza. Il giovane, già censito per reati in materia di stupefacenti, è stato deferito in stato di libertà per il reato di “danneggiamento”.