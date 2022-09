Veroli, sostegno alle famiglie zaino solidale in piazza Mazzoli ecco l’iniziativa di Fratelli d’Italia

“La raccolta di materiale scolastico vuole essere un modo per sostenere le famiglie più in difficoltà del nostro territorio, che in questi mesi hanno affrontato diverse spese – ha affermato Mattia Mella, presidente Gioventù Nazionale Veroli – Quest’anno ci saranno delle novità rispetto agli altri anni, la raccolta sarà effettuata anche da diverse cartolibrerie che hanno aderito all’iniziativa (coloro che hanno aderito, avranno una locandina esposta all’interno dell’esercizio commerciale) oltre al tradizionale banchetto che si terrà in Piazza Mazzoli il 10 Settembre dalle 9.30 alle 12.30. A raccogliere il materiale saranno presenti i ragazzi di Gioventù Nazionale insieme al partito Fratelli d’Italia. Vi aspettiamo numerosi!”.

Redazione Digital