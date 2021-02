Veroli, sosta selvaggia in piazza Mazzoli è caos parcheggi.

I residenti, quei pochi rimasti, hanno segnalato l’increscioso episodio che denota scarso senso civico. In pieno centro ognuno è libero di agire come crede. “Le regole esistono – hanno affermato alcuni passanti – Chi le fa rispettare? Ormai sembra una piazza abbandonata al suo destino come tutto il paese”.

Eppure i parcheggi non mancano. Multipiano in zona Porta Romana, orto del vescovo in piazza Palestrina, piazzale di Porta Napoletana.

Redazione Digital