Veroli, solo i grattacieli mancano è tutto abbandonato al parcheggio multipiano

di Giorgio Mauti*

È stata pubblicata la roboante (o meglio reboante) notizia sulla futura rigenerazione urbana di Veroli dal costo di 5 milioni di Euro. “Fondi da investire in 5 anni per cambiare la fruibilità del centro storico con un importante progetto”. Progetto in cui mancano forse solo i grattacieli!

Si parla di rifacimento dei sottoservizi e della viabilità, parchi, aree pubbliche, nuove piazze, giardini, abbattimento di barriere architettoniche mediante installazione di tapis roulant, diversi ascensori, interventi che riguarderanno via Gracilia fino a raggiungere Porta Romana ed il parcheggio multipiano.

E con il parcheggio multipiano mi fermo e mi chiedo: ammesso che il progetto vada a buon fine, chi riuscirà a gestirlo? Non credo chi non è riuscito ancora, a distanza di mesi, ad affidare la semplice gestione proprio del parcheggio multipiano.

Struttura ormai incustodita che versa in stato di abbandono, priva dei servizi essenziali quali la pulizia, l’ascensore e l’impianto di videosorveglianza. Per non parlare degli annessi bagni pubblici chiusi ormai da mesi. Servizi questi ultimi che insistono su una zona destinata all’accoglienza dei turisti.

Intanto si parla di progetti faraonici guardando al futuro e non curandosi del presente. Sembra di essere nel paese delle fiabe!

*Già docente scuola media “G. Mazzini” di Veroli