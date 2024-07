Veroli, soldi per la Palestina ai Fasti in cambio di bottigliette d’acqua

“In occasione dei Festi Verolani, un gruppo di cittadini di Veroli ha deciso di impegnarsi nella raccolta fondi per aiutare le famiglie Palestinesi di Gaza che versano in condizioni inumane, minacciate da bombardamenti ed attacchi indiscriminati ed alle quali, ormai, mancano anche i più elementari generi di sussistenza – ha affermato Maria Sordidi – In piazza Plebiscito, per l’intera durata della manifestazione sarà attivo un centro di raccolta che, a fronte di un’offerta libera, distribuirà fresche bottigliette d’acqua minerale. Sarà attivo anche un mini mercatino proposto da aziende e persone sensibili al problema. Tra il dire ed il fare, questi cittadini verolani, preferiscono la seconda opzione certi che la sensibilità di quanti verranno in città per ammirare le acrobazie degli artisti di strada non mancherà di dedicare loro qualche minuto della serata per aiutarli in questa concreta azione di solidarietà”.

Redazione Digital