Veroli, sold out al Teatro comunale ecco Napoli milionaria di Eduardo De Filippo

Un sold-out dopo l’altro quelli che sta sperimentando il Teatro Comunale Veroli: dopo la straordinaria partecipazione de “I Carta Bianca”, duo comico in costante ascesa, torna la commedia del maestro Eduardo De Filippo: il 29 gennaio 2023, alle 18 (apertura botteghino, come di consueto, alle 17:30), la compagnia teatrale “Le Strenghe” porterà in scena “Napoli milionaria!”, diretta da Cataldo Nalli. Un successo, quello del teatro ciociaro, che ha richiesto la replica dello spettacolo sabato 28 gennaio, sempre alle 18; un chiaro segnale che sottolinea la voglia del pubblico di usufruire di quella che è diventata oramai un’attrattiva consolidata e una realtà promotrice di cultura, intrattenimento, arte, divertimento, condivisione. Assisteremo al dramma scritto in poche settimane da De Filippo, la prima opera della raccolta “Cantata dei giorni dispari”, che ci illustra l’avventura normale di una famiglia napoletana, investita da una bufera – la Seconda guerra mondiale – che la costringe ad una metamorfosi traumatica e al tempo stesso rivelatrice. Passando dalla fame alla speculazione su di essa, tramite lo “strumento” della borsa nera, con cui si arrangia donna Amalia, questa famiglia sconta una euforia fittizia, legata all’improvvisa fortuna economica, con l’inevitabile e amaro risveglio, che si manifesta con la perdizione dei figli maggiori e la morte annunciata della figlia più piccola. Con il celebre finale “…ha da passà ‘a nuttata”, così aperto e sospeso sul futuro, la commedia esce metaforicamente da Napoli, per descrivere e rappresentare l’intero paese, il mondo, come se fosse la storia di tutte le storie, per dirla con Gianni Rodari. Ci accompagnerà in questo emozionante viaggio un folto cast di attori (in ordine di apparizione): Luigi Pennacchia, Mara Pennacchia, Giovanni Marinelli, Veronica Picchi, Nadia Germani, Graziella Caliciotti, Francesco Reali, Alessio Incitti, Giovanni Pizzuti, Mauro Valeri, Tiziana Coppotelli, Antonietta Noce, Antonella Pischedda, Silvia Principali, Diego Cellitti e Franco Paris. “Voglio che il teatro sia una cosa viva, legata alla verità della vita: voglio che denunzi ed accusi”, diceva il drammaturgo napoletano. Che il teatro sia una cosa viva, al Teatro Comunale Veroli si avverte tutte le volte che si apre il sipario. Per info e prenotazioni 3409109655 oppure 3891762555. Biglietto 10.00 euro.

Redazione Digital