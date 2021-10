La nostra scuola da vivere, per vivere la scuola.

“Lo scorso Aprile il MIUR ha promosso il “piano Scuola Estate 2021”, per rafforzare gli apprendimenti e recuperare la socialità in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19. Il nostro Istituto, Veroli 2°, ha aderito alla proposta ministeriale perché vuole essere la Scuola che ‘restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e poter riannodare legami bruscamente interrotti, fondamentali per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario e sociale di ogni individuo’.

Il modulo ‘Socializzare con lo sport di squadra’ ha offerto variegate attività motorie relative ai giochi di squadra per i bambini della Primaria e per i ragazzi della Secondaria. Il prof. Marco Amoroso, validamente coadiuvato dalle docenti Patrizia Mattacola, Filomena Martelluzzi e Ginevra Rotondo, attraverso le attività ludico-motorie ha creato nuove interazioni emotive e fisiche, stimolando il contatto sociale e l’amicizia, nel pieno rispetto delle regole sanitarie.

Gli incontri sono avvenuti presso il campo sportivo ‘Zeppieri’, dove l’impegno e la costanza hanno caratterizzato le prestazioni dei piccoli/grandi protagonisti, che hanno sperimentato come il mettersi in gioco vuol dire vivere un’esperienza stimolante: sconfitta o vittoria sono maestri in egual misura, poiché è il gioco in sé ad insegnare.

Nei giorni scorsi l’ultimo incontro sul campo, l’entusiasmo e l’allegria dei nostri ragazzi hanno messo in luce come l’esperienza vissuta sia stata motore di integrazione, di uguaglianza e di sviluppo, mentre noi insegnanti crediamo fermamente che, la stessa, possa essere un valido aiuto a ridurre il rischio di povertà educativa e di dispersione scolastica”. Lo comunica il Comprensivo Veroli 2.