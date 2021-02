Scoppia l’allarme a Veroli. I contagi aumentano e la zona rossa istituita a Torrice, comune confinante, crea tensione tra i cittadini che considerano il tracciamento ormai fuori controllo.

Numero positivi, scuole, smart-working e vaccini. I consiglieri Papetti e Bussagli, FdI, chiedono all’amministrazione di metterci la faccia e di spiegare alla popolazione cosa sta accadendo.

“Chiediamo informazioni circa il reale stato dei contagi da coronavirus in tutto il territorio verolano e quali strategie il Comune intende porre in campo per contrastare il dilagare della pandemia – hanno affermato Cristiano Papetti e Marco Bussagli, consiglieri comunali Fratelli d’Italia – Abbiamo più volte manifestato questa preoccupazione in consiglio comunale anche in relazione alle riunioni in presenza che continuano ad essere considerate l’unico metodo possibile d’incontro dell’amministrazione e allo scarso impiego di smart-working. Sarebbe poi utile sapere se l’amministrazione ha inteso fare passi utili verso le strategie per la vaccinazione della popolazione e cosa intende fare con la situazione dei contagi nelle scuole”.

Redazione Digital