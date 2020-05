Da anni riferimento a Veroli nel settore abbigliamento, profumo e cosmesi, Maly è in via Vittorio Emanuele, di fronte alla Chiesa di Sant’Agostino. La titolare dell’attività Linda Federico, intervistata dalla direttrice di Area C quotidiano, descrive la situazione che il paese sta sostenendo.

In che modo avete organizzato la riapertura? «Abbiamo sanificato e igienizzato il locale per la sicurezza di tutti, in particolare della clientela. Abbiamo predisposto la ripresa a norma di legge però non è facile, manca la gente».

Quali articoli proponete ai clienti in questo periodo? «Tutta la nuova collezione, in vista anche dell’estate. Abbigliamento e pelletteria principalmente come pure trucchi e profumi. Tra i brand Bulgari, Burberry, Dior, Sweet Years, P-Club, Phard, Y not».

Dovreste essere premiati per essere ancora aperti in un centro quasi disabitato, come vivete questa fase? «Purtroppo la nostra fase dura da anni, è sotto gli occhi di tutti ma nessuno interviene e i negozi continuano a chiudere».

Come valorizzare il centro storico del paese? «Occorrono dei provvedimenti che possano rilanciare Veroli, fare in modo che il centro del paese venga vissuto».

Un messaggio ai cittadini e alle istituzioni? «Ai clienti diciamo che siamo al loro servizio ancor più di prima, alle istituzioni diciamo di non dimenticare le piccole e medie imprese che sono il motore del paese».

Foto copertina scattata prima dell’emergenza sanitaria.