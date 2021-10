Sarà inaugurata il prossimo 30 ottobre alle 18 “Sinfonia a colori”, la mostra personale dell’artista Altaf Al Alì. L’evento, curato da Vanessa Viti, è in programma a Veroli presso la galleria Crystal – sala d’arte, in via Casalunga.

Alta Al Alì

Altaf Al Alì è un’artista kuwaitiana di grande talento, che ha già esposto in mostre di livello internazionale; quella di Veroli sarà la sua prima esposizione personale in Italia curata da Vanessa Viti, curatrice del Mads di Milano.

L’arte per Altaf rappresenta la libertà di esprimere se stessa ed è il mezzo attraverso il quale può raccontare la sua vita. Le sue opere sono astratte, pastose e materiche; spesso l’artista inserisce oggetti di uso quotidiano, che sono stati utilizzati e toccati da lei e dalle persone che vivono con lei, proprio per rendere al meglio la sua idea di mettere in contatto la sua vita con quella dell’osservatore.

Il lavoro di Altaf è caratterizzato da colori brillanti che l’artista stessa definisce “un’orchestra in grado di comporre una sinfonia”. Altaf vede le sue opere come una vera esperienza sensoriale, attraverso le quali l’osservatore può vedere forme e colori, immaginare suoni e sentire odori.

“Sinfonia a colori” sarà l’occasione dunque per conoscere ed entrare in contatto con la vita ed il mondo dell’artista.

Redazione Veroli