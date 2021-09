di Giorgio Mauti

Qualche settimana fa ho evidenziato lo stato di degrado in cui versa la zona della scalinata che a Veroli collega la Civerta a Viale Roma. Dopo qualche giorno lessi su Area C le lamentele di altri cittadini per lo stato in cui versa il vicolo che termina a ridosso della Porta Santa di Santa Salome. Ora ho di nuovo scritto al sindaco, che non mi degna mai di una risposta, per evidenziare lo stato di degrado in cui versa un’altra zona centralissima della Città. Sto parlando dell’ultimo tratto di Via Gracilia, nei pressi di Porta Romana, dove le erbacce crescono rigogliosissime.

Certamente non è uno spettacolo gradevole per i cittadini ed i turisti che salgono in città. Ho ribadito nella e-mail al primo cittadino che non si tratta di “chiamare l’esercito” per ripulire un po’ una Città che una volta orgogliosamente veniva definita “la Firenze della Ciociaria”.Quando si amministra occorre prestare maggiore attenzione anche alle “piccole cose” oltre che alle “grandi opere” che sembrano non aver mai fine.

Oltre tutto i cittadini pagano profumatamente i tributi per quelli che fino allo scorso anno, quando la TASI non era ancora accorpata all’IMU, venivano definiti “servizi indivisibili”. E il decoro urbano fa parte di tali servizi. Naturalmente ho chiesto al sindaco di intervenire al più presto.