Veroli, siamo senza rappresentanti in Provincia il paese è ai margini e nel degrado

di Roberto Passeri

Veroli non ha nessun rappresentante nel consiglio provinciale. Veroli è l’ottavo comune più grande della provincia di Frosinone su un totale di 91 comuni, ma non ha rappresentanza nel consesso provinciale. In questo modo si resta ai margini delle decisioni con gravi ripercussioni sul territorio che non viene protetto, né sviluppato come sarebbe opportuno e necessario. Non è difficile capire il degrado del paese se la sua vita e la sua crescita, ferme da anni, vengono accompagnate e segnate da incapacità, inconsistenza e povertà di proposte e progettazione dei rappresentanti politici, che ci governano. Essi, purtroppo, tranne qualche eccezione, relegata ai margini, gioiscono solo della loro nomina pubblica a livello locale, illudendosi di essere diventati importanti nel loro orticello. Anzi sembra che alcuni partecipino al giuoco della politica e si stiano divertendo in un ruolo, che, invece, prevede impegno e responsabilità. Cosa più grave è che alcuni coltivano l’elettorato, ricorrendo ai famosi “piaceri” e “favori” di vario tipo, comparaggi e finti aiuti. Pertanto la grandezza numerica, paesaggistica, urbana e culturale del Comune sembra svanire nel vuoto di chi dovrebbe rappresentarci ad ogni livello per far contare ed emergere Veroli con le sue numerose ricchezze.